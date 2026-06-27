La Suède ou un autre troisième... quel adversaire pour les Bleus en seizièmes ?

Bonjour les maux de tête. Avec ce nouveau format de Coupe du monde à 48 équipes, difficile de comprendre quelle sélection l’équipe de France va affronter en seizièmes, eux qui ont assuré leur première place du groupe I en battant la Norvège (1-4). Et c’est bien normal, puisque les Bleus ne connaissent pas encore officiellement leur adversaire pour le premier tour de la phase à élimination directe.

Enfin presque. En l’état, la France a de grandes chances d’affronter au autre pays scandinave, la Suède, actuelle première du classement des meilleurs troisième, place qui dans le très complexe tableau du Mondial à 48 est attribué au premier du groupe I. La France, donc.

Un potentiel France-Allemagne dès les huitièmes

Qu’en est-il ensuite de la suite du tableau ? Si les Bleus sont bien fixés sur quelque chose, c’est sur la moitié de tableau qu’ils vont occuper, ce qui permet donc de lancer les paris sur les potentiels adversaires lors des tours suivants. Dans tous les cas, il y aurait de grandes chances d’assister à un France-Allemagne dès les huitièmes de finale, éventuellement les Pays-Bas en quarts et possiblement une demi-finale électrique contre l’Espagne.

Autre fait important pour les coéquipiers de Kylian Mbappé : la géographie. Dans leur partie de tableau, ils joueraient possiblement dans le même ordre de stades qu’en poules, avec le seizième à 23h au MetLife de New York, le huitième à Philadelphie, le quart à Boston… seul gros déplacement possible vers Dallas dans le scénario d’une demi-finale, avant de revenir à New York pour la finale.

East Coast baby !

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