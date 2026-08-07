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Pour Théo Zidane, entraîner les Bleus a toujours été le rêve de Zizou

MJ
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Pour Théo Zidane, entraîner les Bleus a toujours été le rêve de Zizou

Comme une évidence. Après la nomination de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, son fils Théo a raconté le bonheur de son père dans un entretien accordé à Marca. « Entraîner l’équipe de France est un rêve qu’il a toujours eu. Il est très heureux », confie le milieu de Córdoba.

Et le paternel est forcément impatient de commencer : « C’est ce qu’il voulait, entraîner un jour la sélection, comme il l’avait déjà dit. Il est très heureux et il a hâte. »

Papa reste devant la télé

Devenir sélectionneur des Bleus ne devrait pas empêcher Zidane de continuer à surveiller les performances de ses garçons. « Il continuera à regarder mes matchs à la télévision, comme il l’a toujours fait », assure Théo. Cet été, le joueur de 24 ans était présent au Mondial pour suivre l’équipe de France, mais également son frère Luca avec l’Algérie. Et malgré le sacre espagnol, pas question de choisir définitivement son camp : « La France, l’Espagne et l’Algérie sont les trois origines que j’ai et je suis toujours heureux de les voir jouer. »

Les réunions de famille vont devenir compliquées après les trêves internationales.

Les contrôles antidopage inopinés auprès des Bleus ont été arrêtés avant le Mondial 1998

MJ

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