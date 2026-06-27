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L'improbable stat du troisième but de Dembélé

TB
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L'improbable stat du troisième but de Dembélé

50 secondes pour l’Histoire. Devenu ce vendredi soir le troisième joueur de l’équipe de France à inscrire un triplé en Coupe du monde, Ousmane Dembélé a fait cela avec style. Sa troisième réalisation, à la sortie d’un double crochet dévastateur, présente même une particularité inédite depuis le début de la compétition : les onze joueurs de l’équipe ont touché le ballon sur l’action. Un ballet collectif de 50 secondes qui aura donc permis aux Bleus de mettre définitivement la Norvège au pas.

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« On veut gagner tous les matchs et rester concentré parce que ce qui arrive va être encore plus important », a-t-il sobrement commenté après la rencontre, déjà tourné vers les seizièmes de finale.

En espérant que la Suède est prête à danser.

Désiré Doué refuse tout excès de confiance

TB

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