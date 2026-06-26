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Dembélé rejoint Mbappé et Fontaine en Coupe du monde

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Dembélé rejoint Mbappé et Fontaine en Coupe du monde

Les trois fiers. En inscrivant le deuxième triplé le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde, ce vendredi soir contre la Norvège, Ousmane Dembélé est entré dans l’histoire des Bleus dans la compétition reine des nations.

Comme relayé par les copains d’Opta, Dembouz est devenu le troisième joueur de l’équipe de France à signer un triplé dans un Mondial, après Just Fontaine (en 1958) et Kylian Mbappé (en 2022). Il en profite pour rejoindre son capitaine en tête du classement des buteurs français dans cette édition 2026, à une réalisation de Lionel Messi.

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Bientôt au tour de Michael Olise ?

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