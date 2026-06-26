Le sélectionneur norvégien dépose des fleurs pour Didier Deschamps

Les condoléances de Solbakken. Juste avant le coup d’envoi de ce France-Norvège, le sélectionneur Ståle Solbakken a remis un bouquet de fleurs à Guy Stéphan, accompagné de ses condoléances pour Didier Deschamps, endeuillé par le décès de sa mère plus tôt cette semaine. Les joueurs de l’équipe de France devaient d’ailleurs portés un brassard noir en hommage à leur sélectionneur, mais la Fifa a finalement refusé.

Un hommage aux victimes du Vénézuéla

Une minute de silence a également été respectée en hommage aux victimes du double séisme au Vénézuéla. Quelques instants plus tard, Ousmane Dembélé a ouvert le score d’une frappe croisée splendide.

Le match commence bien pour les Bleus.