Les buts pleuvent sur la Coupe du monde

On est vraiment chez les Ricains. La Coupe du monde aux États-Unis est la plus prolifique de l’histoire. Après le 177e but du Mondial inscrit par les Turcs jeudi soir, c’est un nouveau record qui vient effacer celui de 2022 (172), calculé sur l’ensemble de l’édition précédente. Une augmentation significative, évidemment explicable par le nombre de matchs bien plus important que lors du dernier tournoi. Un total de 104 matchs va être disputé sur l’intégralité du tournoi, 40 de plus qu’au Qatar, par exemple.

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Sacrée touche de balle

Le pays du football américain (le faux foot) semble déteindre sur notre véritable soccer. Cette édition 2026 est également la Coupe du monde avec le plus de buts inscrits sur une touche. Avec six réalisations depuis le début du Mondial, le coup de main arrêté est le plus prolifique depuis 1994, déjà aux États-Unis. Coïncidence ? On ne pense pas. Aucun but de ce genre n’avait été inscrit lors de la Coupe du monde au Qatar et deux touches, par compétition, ont occasionné un but lors des trois éditions qui ont précédé 2022.

Pour les fans des Gunners, treize buts ont été inscrits sur corner.

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