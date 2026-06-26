Non, Lionel Messi n’est pas le meilleur buteur de la Coupe du monde 2026

Manchester United est déjà sur le dossier. Avec cinq pions en deux matchs, Lionel Messi est seul en tête du classement des buteurs de cette Coupe du monde devançant Kylian Mbappé et Erling Haaland. Seul ? Vraiment ? En réalité, même avec son triplé face à l’Algérie (3-0) et son doublé contre l’Autriche (2-0), la Pulga fait face à un concurrent de taille pour le titre de top buteur du Mondial.

Cscisiño en top 1

Avec douze buts contre son camp, CSC se place au premier rang des buteurs de ce Mondial américain, égalant déjà le total de l’édition russe. C’est aussi la conséquence d’une Coupe du monde à 48 équipes, ce qui augmente grandement le nombre de matchs.

D’après The Athletic, il existe une autre raison que la multiplication des rencontres pour expliquer ces buts contre son camp : le jeu de transition et d’attaques plus rapides adopté par les entraîneurs. Et on ne va pas s’en plaindre !

« Presnel, meilleur buteur ! »

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