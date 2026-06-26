Jour férié en Équateur après la victoire contre l'Allemagne

Gonzalo Plata va faire des heureux. En plus d’avoir offert la victoire à l’Équateur contre l’Allemagne (2-1) et la qualif pour les seizièmes de finale, l’attaquant de Flamengo a surtout permis à la population locale de célébrer un jour férié ce vendredi 26 juin.

Un président en quête de popularité

Ce n’est pourtant pas la première fois que La Tri sort des poules d’un Mondial puisqu’elle avait atteint les huitièmes en 2006, battue par l’Angleterre de David Beckham.

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Avant le coup d’envoi de l’édition 2026, RFI rappelait que le président équatorien Daniel Noboa est du genre à faire des cadeaux quand sa cote de popularité est en chute libre. Ainsi, il avait annoncé que le prix de la bière allait baisser de 20 % durant l’intégralité du Mondial. « Merci aux joueurs et à l’entraîneur qui, malgré les critiques, les insultes et les mauvais moments qu’ils ont traversés, ont su se ressaisir et offrir cette immense joie à tout le pays. Demain, jour férié ! Vive l’Équateur », a-t-il communiqué. Sur les réseaux sociaux, les Équatoriens ne s’y trompent pas et ne comptent pas se laisser berner par un jour chômé.

L’opium du peuple.

Revivez Équateur - Allemagne (2-1)