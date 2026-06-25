Pacho titulaire avec l'Équateur, du lourd pour l'Allemagne

Prêt pour le combat ? Ce jeudi soir (coup d’envoi à 22 heures), l’Équateur et l’Allemagne vont croiser le fer à East Rutherford dans un choc alléchant à l’occasion de la 3e et dernière journée du groupe E. Condamnés à une victoire après leur nul face à Curaçao (0-0) pour rallier les seizièmes de finale, les Équatoriens pourront compter sur leur onze type. Le Parisien Willian Pacho est évidemment présent, au même titre que le Gunner Piero Hincapié et le taulier de Chelsea Moisés Caicedo.

Du lourd pour l’Allemagne

Déjà qualifiée et assurée de finir en tête du groupe, la Mannschaft sera tout de même ambitieuse. Julian Nagelsmann a décidé d’aligner lui aussi son équipe type, avec les titularisations de Neuer, Kimmich, Havertz, Wirtz ou encore Musiala. Plus titulaire avec la sélection allemande depuis 10 mois, Antonio Rüdiger remplace Nico Schlotterbeck, forfait pour la suite de la compétition.

L’Allemagne ne veut pas faire de cadeau à l’Équateur…

En direct : Équateur - Allemagne (0-0)