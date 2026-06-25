En direct : Équateur - Allemagne (0-0)

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Par Vincent Miffon
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Salut tout le monde, eeeeest-ce que vous êtes chaaaaaaaauuuuuuud ? Equateur-Allemagne, c'est à 22 heures et à suivre ici même.

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