- Mondial 2026
- Gr. E
En direct : Équateur - Allemagne (0-0)
Par Vincent Miffon
Salut tout le monde, eeeeest-ce que vous êtes chaaaaaaaauuuuuuud ? Equateur-Allemagne, c'est à 22 heures et à suivre ici même.
Equateur
Allemagne
Par Vincent Miffon
Salut tout le monde, eeeeest-ce que vous êtes chaaaaaaaauuuuuuud ? Equateur-Allemagne, c'est à 22 heures et à suivre ici même.
Par Vincent Miffon
En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.