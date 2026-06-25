En direct : Équateur - Allemagne (0-0)

Récit Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.