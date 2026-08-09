Conflit d'intérêts avec une maîtresse : l'UEFA envisage d'ouvrir une enquête sur Gianni Infantino

L’UEFA ne compte pas lâcher la veste de Gianni Infantino de sitôt. D’après le Telegraph, l’instance du football européen envisagerait d’ouvrir une enquête sur les seize années passées par l’Italo-Suisse en son sein, de son arrivée au département juridique et commercial en 2000 jusqu’à son départ en 2016, lorsqu’il a quitté son poste de secrétaire général pour prendre la présidence de la FIFA. En cause : les révélations du quotidien britannique concernant une liaison présumée qu’aurait entretenue Infantino avec une ex-employée de l’UEFA, laquelle aurait bénéficié d’un traitement financier particulièrement favorable.

D’après le Telegraph, Gianni Infantino, marié depuis 2001 à Leena Al-Ashqar et père de quatre enfants, aurait notamment usé de son influence pour favoriser la progression de cette employée, qui aurait enchaîné les promotions à l’UEFA et bénéficié d’augmentations salariales annuelles allant jusqu’à 30 %, excusez du peu. Lorsque Michel Platini, alors président de l’UEFA, aurait été informé de cette relation présumée, il aurait posé un ultimatum à son bras droit de l’époque : « C’est elle ou toi. »

Un chèque de départ de 450 000 euros

L’ancienne employée aurait finalement quitté l’UEFA en échange d’un versement de 450 000 euros. Elle aurait ensuite rejoint une école de commerce, avec des frais de scolarité de 45 000 euros par an pris en charge par l’instance européenne. Le versement effectué pour boucler son départ a été confirmé par l’UEFA, qui l’a présenté comme « conforme à la réglementation en vigueur à l’époque », tout en précisant avoir depuis renforcé ses règles de conduite. La FIFA, elle, rejette catégoriquement ces accusations.

Plusieurs personnalités de haut rang de l’UEFA feraient désormais pression pour qu’une enquête approfondie soit menée sur l’actuel patron du football mondial. Elles souhaiteraient désormais faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles ces versements auraient été effectués, mais aussi déterminer dans quelle mesure cette liaison présumée aurait pu influencer les décisions prises par Gianni Infantino lorsqu’il occupait le poste de secrétaire général, entre 2009 et 2016.

Qui aurait cru que le gentil monsieur qui tirait les boules deviendrait un tel méchant de film ?

« Des efforts continus pour discréditer Gianni Infantino » : la FIFA crie au complot