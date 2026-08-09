Des milliers de personnes se rassemblent pour le mariage de Cristiano Ronaldo... et tombent sur des inconnus

Le fanatisme engendre bien souvent des comportements pas franchement intelligents. Ce samedi, plusieurs milliers personnes s’étaient rassemblées devant la cathédrale de Funchal, à Madère. Un pèlerinage ? Non, mais presque : la foule de curieux pensait en effet assister au mariage de Cristiano Ronaldo himself ! Plusieurs médias avaient en effet rapporté la rumeur d’un mariage du quintuple Ballon d’or sur son île natale avec sa compagne Georgina Rodriguez, qui avait annoncé leurs fiançailles en août 2025.

🚨 Centenas de pessoas juntaram-se na Madeira à espera de ver Cristiano Ronaldo, mas acabaram por descobrir que o casamento que decorria no local era de um casal madeirense. “É impressionante que estas pessoas achassem que o Ronaldo ia casar hoje sem segurança”, comentou um dos… pic.twitter.com/FbJKD9SHfE — O Futebol (@OFutebolpt) August 8, 2026

La privatisation de deux étages dans un hôtel cinq étoiles avait notamment été interprétée comme un sérieux indice. L’arrivée d’une Rolls-Royce devant l’édifice ce samedi a encore contribué à faire monter la sauce… Sauf que tout ce beau bordel est finalement vite retombé comme un soufflé. Et pour cause : ceux qui ont fait leur entrée dans l’église n’étaient pas du tout CR7 et Georgina, mais bien Fabio et Fatima, deux parfaits inconnus venus de France. Moins glamour, tout d’un coup.

Un quiproquo qui a bien amusé Ronaldo

« Nous n’avions jamais rien vu de tel ici, à la cathédrale. Il était très compliqué pour la mariée d’entrer dans l’église pour se marier », a raconté le prêtre après la cérémonie. « Il y avait énormément de confusion dans la rue, avec tous ces journalistes et ces touristes. Nous avons finalement réussi à fermer l’église et à célébrer le mariage. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JM Madeira (@jm_madeira)

Sur Instagram, Cristiano Ronaldo n’a évidemment pas manqué de s’amuser de cet improbable quiproquo, commentant la publication d’un journal local avec plusieurs emojis morts de rire.

Une bonne douche froide en plein été caniculaire, ça ne fait jamais de mal.

Le PSG a un nouveau défenseur