Saint-Étienne et Dunkerque en démonstration, Nantes battu pour sa première en Ligue 2

Spectacle assuré. Ce 8 août a marqué le retour de la Ligue 2 et cette première journée a déjà réservé son lot de surprises. Opposé au promu sochalien, Saint-Étienne n’a pas fait dans la dentelle pour s’imposer comme le prétendant à l’accession à la Ligue 1 en fin de saison.

Il n’aura fallu que six minutes aux Verts pour signer leur succès. Dominateurs dès les premières minutes de la rencontre, les Stéphanois ont été récompensés par le but de la nouvelle recrue, Jakob Braum après un festival dans la surface d’Augustine Boakye (1-0, 22e). Le festival Irvin Cardona a ensuite pu commencer. Afin de fêter convenablement ses 29 ans, l’international maltais a signé un doublé en quatre minutes. D’abord grâce à un superbe ballon piqué qui n’a laissé aucune chance à Mehdi Jeannin synonyme de but du break (2-0, 24e), puis en étant chirurgical à la réception du centre de Boakye qui s’offre un doublé de passe décisive (3-0, 28e). Les joueurs du Forez se retrouvent en tête du classement au terme de cette première journée de championnat.

La belle histoire de Marco Decherf, Nantes dépassé

Le plus grand nombre de buts inscrits dans la soirée a été signé par Dunkerque qui s’est imposé 4 à 2 face à Grenoble. Trois points acquis en grande partie grâce à Marco Decherf. Dunkerquois et Grenoblois se sont séparés à la mi-temps sur un score nul après l’ouverture du score de Victor Mayela (1-0, 21e), puis l’égalisation de Yadaly Diaby (1-1, 45e), la rencontre a basculé au retour des vestiaires. Pur produit de la formation dunkerquoise, Decherf a signé son premier contrat professionnel avec les Maritimes en juin dernier et avait jusque-là bénéficié de bouts de match la saison dernière. Entré à la pause, le numéro 29 s’est illustré cinq minutes plus tard en inscrivant son premier but chez les professionnels (2-1, 52e) avant de délivrer une passe décisive pour Egor Prutsev cinq minutes plus tard (3-1, 57e). Le Russe s’est également offert un doublé (4-1, 64e), tout comme Diaby qui a réduit l’écart en fin de rencontre (4-2, 76e).

Pour son retour en Ligue 2, Nantes a fait grise mine dans une Beaujoire vide après les incidents de la dernière journée de Ligue 1. Les Canaris se sont ainsi inclinés face au Red Star sur le plus petit des écarts après une réalisation signée Kevin Cabral, servi par Elyaz Zidane, quatrième fils de Zinedine qui a débarqué chez les Audoniens après la fin de son contrat au Betis (1-0, 67e). Tout le contraire de Metz qui s’est imposé à Saint-Symphorien face à Guingamp en renversant totalement le cours du match en deux minutes, grâce aux réalisations de Pape Moussa Fall (1-1, 58e) et Giorgi Abuashvili (2-1, 60e). Réduit à dix dès la 16e minute, Annecy s’est tout de même imposé sur la pelouse de Pau (1-0, 11e). Également en infériorité numérique dès la 19e minute, Laval s’est écroulé en fin de match pour finalement s’incliner 3 à 1. En revanche, le scénario le plus fou a été livré par la rencontre entre Montpellier et Dijon où les deux équipes ont marqué dans le temps additionnel pour finalement se séparer sur un match nul (1-1).

Évidemment on a eu droit à deux 0-0.

Boulogne 0-0 Nancy

Clermont 0-0 Reims

Dunkerque 4-2 Grenoble

Buts : Mayela (21e), Decherf (52e), Prutsev (57e, 64e) pour les Maritimes // Diaby (45e, 76e) pour le GF38

Metz 2-1 Guingamp

Buts : Fall (58e), Abuashvili (60e) pour les Grenats // Demouchy (51e) pour l’En Avant

Montpellier 1-1 Dijon

Buts : Mouanga (90e+2) pour le MHSC // Lembezat (90e+3) pour le DFCO

Nantes 0-1 Red Star

But : Cabral (67e) pour l’Étoile Rouge

Pau 0-1 Annecy

But : Drouhin (11e) pour le FCA

Expulsion : Billemaz (16e) côté Annecy

Rodez 3-1 Laval

Buts : Roubiou (52e), Balde (89e), Joly (90e+4) pour le RAF // Clavreul (68e) pour les Tango

Expulsion : Bane (19e) côté Laval

Sochaux 0-3 Saint-Étienne

Buts : Breum (22e), Cardona (24e, 28e) pour les Verts

Les dix attractions de la saison en Ligue 2