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Benatia revient sur la bagarre entre Rabiot et Rowe

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Benatia revient sur la bagarre entre Rabiot et Rowe

Fight Club. Quasiment un an après la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe dans le vestiaire du Roazhon Park après une défaite de l’Olympique de Marseille contre le Stade rennais, Medhi Benatia est revenu sur cet incident dans les colonnes de France Football. « C’est quelque chose qui a été regrettable dès le début de l’année comme ça. On n’avait pas à en arriver là »a indiqué l’ancien directeur du football de l’OM.

« De Zerbi est arrivé en folie »

Benatia a également raconté les minutes qui ont suivi l’altercation entre les deux hommes. « L’autorité du vestiaire, c’est Roberto De Zerbi. Il est arrivé en folie. Tout le monde dans tous ses état. Il a essayé de faire un appel au calme. Malheureusement, quand il se passe ce genre de situation, ça s’envenime rapidement et c’est compliqué de calmer. »

Après les faits, « personne ne s’est excusé », selon l’ex international marocain. Deux jours après les coups échangés, les deux boxeurs avaient été convoqués par le club où « ils ont reconnu une erreur.» Concernant le départ d’Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe acté par la direction marseillaise suite à cette affaire, Medhi Benatia assure « qu’on a pris cette décision ensemble. »

Dommage qu’il n’ait pas dit qui avait gagné la bagarre.

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MBC

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