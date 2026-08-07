Fahd El Khoumisti rentre dans la légende de la Ligue 3

Pas le « Cavani de la réserve » pour rien.

À Orléans ou au Mans, Fahd El Khoumisti a imposé sa terreur sur les pelouses de National depuis cinq ans déjà. Le buteur originaire de la Sarthe aurait même pu aspirer à plus haut sans cette grave blessure une fois qu’il découvrait la Ligue 2 avec Concarneau. Après une énième saison à dix-huit pions dans le Loiret, le trentenaire a accepté un transfert qui a fait office de coup de tonnerre en Ligue 3, direction Caen. Signe que le SMC ne souhaite pas vivre une troisième saison à ce niveau-là.

Un mec qui ne prend pas de Caen

Il fallait le prouver dès la première journée, lorsque l’escouade de Gaël Clichy recevait Valenciennes à d’Ornano. Autant dire que le Malherbe a été servi, avec un triplé de leur attaquant de pointe pour ses débuts. Une belle passe du titi parisien Zoumana Bagbema, un tir à quelques mètres du but vide et un beau contrôle poitrine pour mystifier Jean Louchet. Plus que des débuts réussis, le numéro 9 rentre dans l’histoire : avec ses 88 buts, Fahd El Khoumisti dépasse Kévin Lefaix et devient le meilleur buteur de l’histoire du championnat.

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