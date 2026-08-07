Un ballon qui vaut de l’or. Le ballon touché par l’iconique « main de Dieu » de Diego Maradona est mis aux enchères aux États-Unis. Celui qu’on surnomme El Pibe de Oro a marqué deux fois avec cette balle lors du quart de finale Argentine-Angleterre pendant la Coupe du monde 1986. D’abord injustement mais légendairement de la main. Puis d’un rush solitaire de cinquante mètres dont lui seul a le secret (et peut-être Messi).

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Un prix justifié ?

À l’époque, suite au match, c’est l’arbitre de la partie Ali Bennaceur qui avait récupéré le cuir devenu illustre. En 2022, 36 ans plus tard, le Tunisien vendait le ballon à Londres lors d’une vente aux enchères, récupérant 2 millions de livres (2,3 millions d’euros).

Son propriétaire actuel le met à son tour aux enchères, également aux USA, avec un prix de départ de 2,5 millions de dollars. Selon certaines estimations, la balle devrait partir pour 10 millions de dollars (environ 8,7 millions d’euros).

Mais attendez, il n’y avait qu’un seul ballon pour faire ce match ?

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