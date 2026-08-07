L’Argentine vole au secours de Gianni Infantino

Comme le dit la fameuse expression : on ne mord pas la main qui vous nourrit. La Fédération argentine a apporté son soutien à Gianni Infantino dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi. Alors que le président de la FIFA traverse une grosse zone de turbulences après l’abandon de son projet d’ouverture du capital d’une société commerciale de l’instance à des investisseurs privés, l’AFA préfère rester dans son camp.

« Nous tenons à vous exprimer […] notre soutien à la gestion menée au cours des dix dernières années », écrit la Fédération dirigée par Claudio « Chiqui » Tapia. L’AFA salue également les excuses présentées par la FIFA après le retrait du projet et estime que « la voie à suivre consiste à poursuivre le travail sous votre direction ». Quand le bateau tangue, certains cherchent les canots. Chiqui, lui, resserre son gilet autour du capitaine que tout le monde aimerait voir couler.

Chiqui choisit son camp

Le timing est d’autant plus savoureux que quelques heures plus tôt, la CONMEBOL, dont l’Argentine est évidemment membre, avait exprimé sa « préoccupation » face aux décisions unilatérales prises par la FIFA et menacé de ne pas renouveler sa confiance à Infantino lors de la prochaine élection présidentielle de 2027. L’Argentine fait donc bande à part au moment où l’UEFA, la CONCACAF et une partie de l’Amérique du Sud mettent la pression sur l’Italo-Suisse. L’AFA, elle, préfère mettre en avant les dix années de « transformation profonde » de la FIFA sous sa présidence et appelle même à continuer avec lui.

La Scaloneta trouve toujours le moyen d’être dans le mauvais côté de l’histoire.

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