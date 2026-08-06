Ce qui s'est dit à la réunion de crise la FIFA

Au terme d’une réunion de crise à Rabat, « constructive » et « positive », à laquelle ont participé Gianni Infantino et son secrétaire général, Mattias Grafström, la FIFA a communiqué sur ses derniers jours compliqués. Après s’être auto-félicités du succès du Mondial, les membres du Conseil d’administration de la FIFA « ont réaffirmé leur soutien total au président de la FIFA, Gianni Infantino, en tant que seul responsable élu par les 211 associations membres de la FIFA. »

Des excuses mais une réputation à tenir

Malgré tout, le grand sujet du jour, c’était évidemment le scandale du projet de privatisation de la Coupe du monde, avorté depuis. « Des erreurs ont été reconnues », peut-on lire, tout autant qu’une reconnaissance des fautes : « Il a été convenu que l’objectif n’étaient pas que le Conseil de la FIFA et des associations membres de la FIFA se sentent exclus du processus et que celui-ci aurait dû être géré différemment. Il a en outre été reconnu que des erreurs avaient également été commises après que la proposition eut été divulguée aux médias. »

Alors que les associations membres de la FIFA vont à leur tour recevoir des excuses, une enquête interne devrait être lancée : « Un examen va désormais être mené, et un rapport sera présenté au Conseil de la FIFA lors de sa prochaine réunion prévue. »

Rappelant une nouvelle fois que le projet d’Infantino « n’est désormais plus à l’ordre du jour », la fédé internationale se rebiffe : « Le projet ayant été retiré, il a été convenu que la FIFA ne tolérerait plus aucune atteinte à son intégrité, à sa bonne gouvernance et au respect des procédures, et qu’elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver son nom et sa réputation ».

La FIFA, c’est un mioche qui fait des conneries, s’excuse, chouine et un coup, jusqu’à recommencer…

« Il est la honte du football » : des salariés de la FIFA dézinguent Gianni Infantino