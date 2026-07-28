La FIFA veut vendre des parts de la Coupe du monde

« Comment donc ? », « Qu’ouïs-je ? », « Mais qui l’eût cru ? » Au bout d’un moment, il n’y a presque plus rien à dire, tellement la FIFA reste fidèle à elle même. Selon The Times, Gianni Infantino, encore lui, songerait à vendre à des investisseurs privés 20 à 30 % d’une nouvelle société regroupant les principales compétitions de la FIFA, dont les Coupes du monde.

L’Italo-Suisse pourrait ensuite en devenir le « commissioner » à la fin de son mandat, en 2031, et, tenez-vous bien, gagner plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Et bien sûr, quand il y a de gros chèques, Donald Trump n’est jamais bien loin. Le groupe d’investisseurs serait mené par Thrive Eternal, le fonds lancé par Thrive Capital de Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, lui-même gendre du président étatsunien.

Réponse immédiate de l’UEFA

Bien sûr, l’instance européenne n’a pas mis longtemps avant de répondre dans un communiqué : « Cela franchit une limite que les instances dirigeantes du football ne devraient jamais franchir. » L’UEFA appelle également le monde du football à s’unir : fédérations, ligues, clubs, joueurs, supporters et gouvernements. Après la Superligue, c’est donc contre un Italo-Suisse que le monde du football doit s’unir. L’UEFA conclut : « Aucun de nous n’est propriétaire du football. Ce n’est pas à la FIFA de le vendre. »

C’est combien pour s’offrir un bout de finale avec l’équipe de France ?

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