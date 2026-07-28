Les Girondins se réjouissent de la nomination de Zidane à la tête des Bleus

Quand vous n’avez plus que ça à quoi vous raccrocher. Avant d’avoir la réponse définitive du CNOSF à propos du dernier recours du club quant à l’exclusion des Girondins des compétitions nationales, normalement prévue cette semaine, Bordeaux félicite ses légendes passées. Tout juste nommé sur le banc de l’équipe de France, Zinédine Zidane continue à faire la fierté du club en péril. Après son passage en tant que joueur (1992-1996, 179 matchs), auréolé d’une Coupe Intertoto 1995 et terminé par une finale de Coupe de l’UEFA, le double Z a eu droit à son petit hommage de la part du club sextuple champion de France : « Après Didier Deschamps, un autre ancien bordelais prend les commandes de l’équipe de France. Félicitations Zinédine et allez les Bleus ! »

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Coéquipiers entre 1996 et 1999 à la Juventus de Turin, les sélectionneurs successifs de l’équipe de France n’ont jamais joué ensemble en Gironde, le prêt d’un an (1990-1991, 35 matchs) du capitaine des Bleus champions du monde 1998 se terminant un an avant l’arrivée du numéro 7, qui avait encore beaucoup de cheveux. Le nouveau sélectionneur a d’ailleurs commencé sa conférence de presse de présentation par un hommage aux incendies que traversent la région girondine.

Les Girondins, la Juve, la sélection française : c’est donc ça être suivi à la trace ?

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