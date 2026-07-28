S’abonner au mag
  • Espagne
  • Rayo Vallecano

À trois semaines du début de la Liga, le Rayo Vallecano n'a plus de stade

ABS
2 Réactions
À trois semaines du début de la Liga, le Rayo Vallecano n'a plus de stade

La chambre n’est pas rangée ? Privé de goûter ! Alors que le championnat espagnol reprend dans trois semaines, le Rayo Vallecano, récent finaliste de la C4, n’a, pour l’instant, pas de stade pour commencer la saison.

Après un audit réalisé au sein de l’enceinte louée par le club, la communauté de Madrid, propriétaire du stade de 14 708 spectateurs, a décidé de retirer la concession du Estadio de Vallecas aux Franjirrojos

La raison ? Un stade pas entretenu, délabré et dont l’état actuel représente de « graves manquements sécuritaires ». Mariano de Paco Serrano, conseiller au sport dans la Communauté de Madrid, a également annoncé le lancement de « travaux urgents ».

Embed t.co 

Le Rayo n’en est pas à son premier coup d’essai

D’après Sport, la Liga et la Fédération espagnole de football travaillent sur le sujet pour offrir aux Rayistas une solution d’urgence et dans les alentours de Madrid.

La saison passée, pour des problèmes de pelouse, les joueurs de Benat San José avaient déjà du évoluer à de nombreuses reprises dans le Stade de Leganés. Cependant, ce manque d’entretien du stade pourrait causer de sacrés ennuis au club madrilène, étant donné que De Paco Serrano a jugé « le club incapable de gérer un bâtiment public ».

Rayo de la carte.

Le Rayo Vallecano a un nouvel entraîneur

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
10
Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)
  • C4
  • Finale
Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)

Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)

Revivez Crystal Palace - Rayo Vallecano (1-0)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Paris 96" On Tour

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 22h
72

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.