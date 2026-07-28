À trois semaines du début de la Liga, le Rayo Vallecano n'a plus de stade

La chambre n’est pas rangée ? Privé de goûter ! Alors que le championnat espagnol reprend dans trois semaines, le Rayo Vallecano, récent finaliste de la C4, n’a, pour l’instant, pas de stade pour commencer la saison.

Après un audit réalisé au sein de l’enceinte louée par le club, la communauté de Madrid, propriétaire du stade de 14 708 spectateurs, a décidé de retirer la concession du Estadio de Vallecas aux Franjirrojos.

La raison ? Un stade pas entretenu, délabré et dont l’état actuel représente de « graves manquements sécuritaires ». Mariano de Paco Serrano, conseiller au sport dans la Communauté de Madrid, a également annoncé le lancement de « travaux urgents ».

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Le Rayo n’en est pas à son premier coup d’essai

D’après Sport, la Liga et la Fédération espagnole de football travaillent sur le sujet pour offrir aux Rayistas une solution d’urgence et dans les alentours de Madrid.

La saison passée, pour des problèmes de pelouse, les joueurs de Benat San José avaient déjà du évoluer à de nombreuses reprises dans le Stade de Leganés. Cependant, ce manque d’entretien du stade pourrait causer de sacrés ennuis au club madrilène, étant donné que De Paco Serrano a jugé « le club incapable de gérer un bâtiment public ».

Rayo de la carte.

Le Rayo Vallecano a un nouvel entraîneur