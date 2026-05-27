Oui, cette finale de Ligue Conférence vaut le détour

Alors que la finale de Ligue Conférence peine à déchaîner les foules et que l’on n'est pas certain que tout le monde se bloque devant son téléviseur pour voir Crystal Palace et le Rayo Vallecano se disputer une coupe continentale, voici quelques éléments essentiels à avoir dans sa besace pour apprécier ce choc au sommet qui ne dit pas son nom.

→ Le Rayo Vallecano, c’est Madrid. Du quartier de Vallecas, plus précisément. Ah, vous le saviez déjà ? En tout cas, qui a dit que Madrid n’allait plus en finale de Coupe d’Europe ?

→ Vous saurez désormais parfaitement comment prononcer Leipzig. C’est pas Liptzich, c’est pas Lèpzigue mais laɪ̯pʦɪç.

→ Iñigo Pérez, coach du Rayo Vallecano fait partie de cette secte de coachs basques qui brillent sur le continent. Avec Mikel Arteta et Unai Emery, il complète la trilogie 2025-2026 d’Euskal Herria, qui place donc un tacticien dans chaque finale européenne cette saison.

→ Les ultras du Rayo auront du répondant. Pourquoi ? Parce qu’au-delà de déplacer des Anglais bourrés et rougeauds, Palace va surtout débarquer avec son kop et les seuls ultras de Premier League : les Holmesdale Fanatics.

→ Jaydee Canvot n’avait que 20 matchs de Ligue 1 avec Toulouse dans les pattes avant de débarquer contre 23 millions à Londres. Il a déjà atteint ce total cette saison en Angleterre.

→ Oui, Isi Palazón manque de rythme et il peut vriller assez rapidement envers l’arbitre. Strasbourg en revanche, en fait encore des cauchemars. Il devrait toutefois se montrer calme, parce que c’est une finale, et parce que son père en a fait le héros de son collège.

😜 ¿Sabías qué el padre de Isi pone en el colegio de Cieza en el que trabaja cada mañana 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒂 𝒆𝒏 𝑽𝒂𝒍𝒍𝒆𝒄𝒂𝒔? 🎙️ 𝐈𝐬𝐢 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐳𝐨́𝐧, con @sguasch, @AxelTorres, @1Alberto_Garcia y Juanma De la Casa.#UECL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/KCJvi1LQRV — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 26, 2026

→ C’est devenu une bonne habitude, le vainqueur de la C4 comptera à nouveau un Français dans son effectif, comme lors des quatre premières éditions de la compétition. Après Jordan Veretout avec la Roma, Kurt Zouma et Alphonse Areola avec West Ham, Bandiougou Fadiga avec l’Olympiakos, Mathis Amougou, Wesley Fofana, Benoît Badiashile, Malo Gusto, et Christopher Nkunku avec Chelsea, il y aura forcément un tricolore sur le toit de l’Europe ce soir. Que ce soit Florian Lejeune d’un côté au Rayo, ou la colonie de Frenchies de Palace (Lacroix, Matetan, Canvot) de l’autre.

→ Cette édition de la C4 va couronner un champion d’Europe inédit. Tous les anciens vainqueurs de la Ligue Conférence comptaient déjà un titre européen à leur palmarès avant de la soulever.

→ Attention, c’est la compétition d’Ismaïla Sarr ! Le Sénégalais est le meilleur buteur de C4 avec 9 réalisations, le même total qu’en Premier League. Bah ouais, l’Europe pour les clubs anglais, c’est juste un défouloir. #PLPOWER

→ Les deux formations ne disputent chacune que leur deuxième compétition européenne. L’Intertoto en 1998 pour Palace, la Coupe de l’UEFA 2000-2001 pour le Rayo.

→ Soutenir Crystal Palace, c’est un peu soutenir les Bleus avant le Mondial. Jean-Philippe Mateta et Maxence Lacroix seront effectivement de la partie, et personne ne veut les voir débarquer dans le groupe tricolore en tirant la gueule.

→ Pour se rendre en Allemagne, le Rayo Vallecano aura parcouru deux fois plus de distance à vol d’avion. Quand les Anglais auront volé 1 079 bornes, les Madrilènes en seront à 2 234. C’est donc bien Palace qui sera considéré comme à domicile dans cette finale.

→ C’est la première fois que les deux équipes vont s’affronter. Et ce sera forcément la dernière pour Oliver Glasner, coach de Crystal Palace en partance.

→ Ils sont nombreux à vouloir un sacré cadeau d’anniversaire. En effet, ils ne sont pas moins de six joueurs à célébrer leur anniversaire aux alentours de la finale, entre le 19 et le 30 mai très exactement. Par exemple, Daniel Muñoz a fêté ses 30 ans le 26 mai, veille du match. Feliz cumple Dani !

→ La Conférence s’étend un peu plus chaque année ! Le Zentralstadion de Leipzig et ses 47 069 places vont donc surpasser les 45 105 sièges du stade municipal de Wrocław l’an dernier. Assez pour battre un record d’affluence ?

L’arbitre de la finale de Ligue des champions connaît Arsenal par cœur