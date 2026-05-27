Scaloni rassure tout un pays

Sorti sur blessure avec l’Inter Miami ce week-end, Lionel Messi inquiète toute l’Argentine à quelques encablures du Mondial. Si le club floridien a d’ores et déjà annoncé une « fatigue musculaire au niveau de l’ischio-jambier gauche », c’est au tour de Lionel Scaloni de prendre la parole.

Interrogé par le média argentin DSports, le sélectionneur de l’Albiceleste a lui aussi voulu se montrer relativement rassurant sur l’état de santé de son capitaine/maître à jouer/dieu/sauveur/alpha-omega. « On regardait le match ici, dans nos locaux et on a vu qu’il avait demandé à être remplacé, et cela nous arrangeait bien, a-t-il d’abord précisé avant de prononcer les mots espérés par tout un pays. Les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises. »

ASÍ VIVIÓ SCALONI EL CAMBIO DE MESSI 😱 🇦🇷 El DT de la Selección Argentina relató cómo vio el partido de Inter Miami vs. Philadelphia, encuentro donde Leo salió de cambio por una fatiga. ¡EN EXCLUSIVA! 🎙️ @fczyz y @nanisenra en #DSPORTSNoticiasLiteTarde pic.twitter.com/M1aWsJICpm — DSPORTS (@DSports) May 26, 2026

Si Dibu Martínez est aussi sur la touche pour le moment, rien de comparable émotionnellement parlant pour les Argentins, même pour un joueur qui fêtera ses 39 ans en plein tournoi. Alors Scaloni avance avec des pincettes : « Logiquement, on préférerait qu’il ne lui soit rien arrivé. Maintenant, il faut attendre de voir comment il évolue et, surtout, les nouveaux examens qu’ils vont lui faire, pour voir si c’est vraiment comme on le dit. » Plus que quelques jours toutefois avant de le confier au staff argentin qui pourra le cajoler comme bon lui semble.

C’est aussi l’occasion de rappeler que Scaloni n’a toujours pas annoncé sa liste définitive pour la Coupe du monde !

L’Argentine privée de Messi et Martínez pour commencer le Mondial ?