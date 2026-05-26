Une légende du Barça s’en va

Le temps des adieux. Double Ballon d’or en 2021 et 2022, Alexia Putellas quitte le FC Barcelone. L’attaquante des Blaugrana, récemment victorieuse de la Ligue des champions face à l’OL Lyonnes, a annoncé son départ ce mardi soir sur le site du club catalan. Arrivée au Barça à 18 ans, Putellas quitte le club quatorze ans après avec un palmarès bien garni.

Une armoire à trophées

Lors de sa longue carrière à Barcelone, Alexia Putellas a remporté 38 trophées dont : 8 Coupes de la Catalogne, 10 championnats d’Espagne, 9 Coupes d’Espagne, 5 Supercoupes d’Espagne et enfin 4 Ligues des champions. Une liste exhaustive pour une joueuse qui a grandement participé au développement de l’équipe féminine du Barça à l’échelle nationale et continentale.

Avant de larguer les amarres, l’ancienne capitaine du FCB dira au revoir à ses supporters lors d’un événement prévu ce mercredi à 11 heures au Camp Nou. Un rendez-vous à ne pas louper pour celles et ceux qui ont rêvé devant les performances de leur légende.

Adios amiga.

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