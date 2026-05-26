La pilule ne passe pas. Alors que l’équipe nationale d’Algérie a entamé sa préparation pour la Coupe du monde 2026 vendredi dernier et si le sélectionneur Vladimir Petković dévoilera officiellement la liste des joueurs algériens convoqués le 31 mai. Certains joueurs savent déjà qu’ils ne seront pas du voyage. C’est le cas d’Ismaël Bennacer qui n’a pas été aperçu au Centre technique national de Sidi Moussa.

L’international de 28 ans (56 sélections), qui a participé à la CAN 2025, n’arrive pas à digérer la décision du technicien croato-suisse. « Je ne vais pas mentir, je suis dans l’incompréhension, raconte Bennacer à La Gazette du Fennec. Quand tu te sens bien physiquement, que tu travailles, que tu reviens à un bon niveau et que tu as ce rêve de Coupe du monde avec ton pays depuis des années, c’est forcément difficile à accepter. »

« C’est une situation frustrante »

Le meilleur joueur de la CAN 2019, habitué aux blessures, assure qu’il est actuellement en pleine possession de ses moyens sur le plan physique : « Aujourd’hui, je suis apte, je me sens bien et capable d’aider l’équipe. Je respecte les choix qui ont été faits, mais forcément, quand tu es disponible, que tu as toujours répondu présent pour ton pays et que tu penses pouvoir apporter quelque chose au groupe, c’est une situation frustrante. »

João Pedro a trouvé quelqu’un d’aussi abattu que lui.

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