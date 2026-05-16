Le ministre de la Justice Gérald Darmanin se rendra en Algérie pour plaider la cause de Christophe Gleizes

L’espoir continue. Ce samedi, le quotidien Le Parisien rapporte que le ministre de la Justice Gérald Darmanin se rendra lundi prochain en Algérie dans le cadre d’un déplacement qui « a pour objet de travailler l’ouverture d’un nouveau chapitre de la coopération judiciaire entre nos deux pays », détaille la Chancellerie dans un communiqué.

Des mots pour Christophe

En plus de « sujets liés à la criminalité organisée, [au] narcotrafic ou encore [à] la lutte contre le terrorisme », Gérald Darmanin évoquera avec son homologue algérien le cas de notre confrère Christophe Gleizes, emprisonné depuis 321 jours après avoir été condamné à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme » à la suite d’un reportage sur le club de la Jeunesse sportive de Kabylie qu’il effectuait pour So Foot.

Récemment, la famille de Christophe a annoncé qu’il renoncerait à se pourvoir en cassation, dans le but d’obtenir la grâce du président algérien Abdelmadjid Tebboune. La visite de Gérald Darmanin marque « une nouvelle étape dans le réchauffement des relations entre Alger et Paris, après plusieurs mois de crise diplomatique », analyse Le Parisien.

Tiens le coup Chris, on continue d’être tous et toutes derrière toi !

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