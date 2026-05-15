Une banderole anti-Florentino Pérez retirée par le service de sécurité

Épique jusqu’au bout. À la suite de sa conférence de presse lunaire mardi, où il a notamment annoncé des élections anticipées où il sera le seul candidat, Florentino Pérez a vécu un drôle de moment jeudi lors de la 36e journée de Liga.

Si les Merengues l’ont emporté face à Oviedo (2-0), plusieurs supporters ont souhaité faire passer un message au président du club depuis 2009 par une banderole. Sur cette dernière, brièvement brandie, il était écrit : « Florentino, pars maintenant ! »

‼️🏟️ FLORENTINO, VETE YA 🗣️Aficionados del Bernabéu levantan esa pancarta justo cuando se saca un córner en esa esquina 🚨Baja la seguridad a retirarla pic.twitter.com/rP6sRpRbJp — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 14, 2026

Le service de sécurité est intervenu

Le service de sécurité de Bernabéu l’a rapidement retiré. Ce n’est pas le seul membre du Real Madrid, qui vit sa première saison blanche depuis 2021, à avoir été titillé lors de ce match. Kylian Mbappé a été copieusement sifflé par son public, avant de dégoupiller en zone mixte et de s’en prendre à son entraîneur. Vinícius Júnior a aussi été pris pour cible.

Il y a un tournage Netflix en cours, ce n’est pas possible.

Federico Valverde (déjà) de retour à l’entraînement