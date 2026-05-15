Sochaux en Ligue 2, le FC Rouen barragiste et Châteauroux en National 2

L’ascenseur émotionnel, cette ultime journée.

Trois ans être descendu en Ligue 2 et avoir failli disparaître, Sochaux remonte en Ligue 1. Les Lionceaux ont pu se contenter de leur nul face au Puy pour valider leur ascension dans l’élite (2-2).

Grâce à sa victoire face à Fleury (1-2), le FC Rouen, bien aidé par l’expulsion de Hugo Aubourg (72e), a sécurisé sa troisième place, synonyme de barrages d’accession en Ligue 2. Ils joueront face à Laval mardi. Versailles s’est sabordé en étant tenu en échec par Saint-Brieuc à domicile (2-2).

Châteauroux relégué en National 2

De son côté, Châteauroux pouvait rêver d’un maintien sur le fil, mais la Berrichonne n’est pas parvenue à s’imposer sur la pelouse de Valenciennes (2-2). Les hommes de Damien Ott ont pourtant tout donné dans un match au scénario fou en égalisant dans le temps additionnel. Le point qui leur a été retiré par la DNCG pendant la saison leur est donc fatal.

Malgré son revers contre QRM (1-0), Paris 13 Atletico se maintient. Caen, huitième, a coulé face à Aubagne (3-1). Dans le même temps, Concarneau et Villefranche ont partagé le point du nul (2-2), tandis que Dijon a dominé Orléans (3-2).

28 pions, des rires et des larmes.

Sochaux 2-2 Le Puy

Fleury 1-2 Rouen

Valenciennes 2-2 Châteauroux

Aubagne 3-1 Caen

Concarneau 2-2 Villefranche

Dijon 3-2 Orléans

QRM 1-0 Paris 13 Atletico

Versailles 2-2 Stade briochin

Pas de vainqueur dans le choc Dijon-Sochaux, Fleury grimpe sur le podium et Châteauroux s’enfonce