La drôle de soirée qui attend les joueurs de Bourg-en-Bresse Péronnas

Jouer le maintien dans une ambiance camping, le FBBP 01 est plus proche des divisions amateurs que du National. Exempts pour la dernière journée de championnat (encore un concept de district), à cause de la rétrogradation administrative de l’AC Ajaccio, les joueurs aindinois suivront le multiplex de ce vendredi soir chez le médecin du club Lucas Reynaud, raconte L’Équipe. En effet, avec un championnat désormais composé de dix-sept équipes, les joueurs de David Le Frapper devaient rencontrer le club corse lors de la dernière journée.

Merguez et chipos au programme

Stresser, c’est chiant. Mais stresser avec des saucisses et du ketchup autour d’un barbecue, c’est tout de suite plus sympa. Pas de quoi toutefois atténuer les sueurs froides. Le capitaine Quentin Lacour affiche son état d’esprit face à cette soirée atypique au quotidien sportif : « On s’attend à tout. On est stressés et, surtout, on a envie que cette saison se termine. »

Quatorzième avant la dernière journée, le FBBP 01 n’a que deux points d’avance sur le seizième, Châteauroux, et un point sur le quinzième, Quevilly-Rouen Métropole. En clair, le maintien sera acquis si QRM perd face au Paris 13 Atletico ou si Châteauroux gagne contre Valenciennes.

En cas de maintien, important de préciser que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Pas de vainqueur dans le choc Dijon-Sochaux, Fleury grimpe sur le podium et Châteauroux s’enfonce