L'AC Ajaccio dépose le bilan

Nouveau deuil pour le football corse.

D’après Corse-Matin, l’AC Ajaccio a déposé le bilan ce lundi après-midi auprès du Tribunal de commerce de la capitale corse pour liquider la dette du club estimée à 13 millions d’euros. L’épilogue d’un feuilleton long de plusieurs mois qui a animé l’été du côté de l’Ile de Beauté et des pensionnaires de National après la rétrogradation administrative, l’ACA  retourne ainsi au monde amateur 27 ans après l’avoir quitté. Une nouvelle catastrophique pour les salariés du club puisque selon le quotidien corse ce dépôt de bilan va entraîner la suppression de 180 emplois directs.

L’espoir de repartir en National 3

C’est donc le nouveau bureau de l’association ACA qui doit prendre le relais, l’actuel devrait démissionner prochainement, afin de permettre à Ajaccio de jouer la saison prochaine en National 3 plutôt qu’en Régional 1. Mais pour cela, les Corses devront faire appel de la décision de la DNCG, qui avait interdit l’ACA de toute participation à des championnats nationaux. Un appel qui pourrait être victorieux si il était fait avant le 21 juin et si le club parvient à réunir un budget de plusieurs centaines de milliers d’euros. De leur côté, les socios ajacciens, le Culletivu biancu è rossu, ont appelé les supporters à la mobilisation en lançant une collecte en ligne, qui a réuni 12 000 euros en 24 heures.

Forza ACA.

Ajaccio exclu de toutes les compétitions nationales

