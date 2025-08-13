Ajaccio exclu de toutes les compétitions nationales

Martigues se sent moins seul.

C’est un club historique du football français qui disparaît. Quelques semaines après avoir été rétrogradé en National par la DNCG, l’AC Ajaccio a été exclu de toutes compétitions nationales par la FFF. S’ils ont encore la possibilité de faire appel, les Corses évolueront donc dans le meilleur des cas en Régional 1 cette saison.

Encore en Ligue 1 lors de l’exercice 2022-2023 et douzième de Ligue 2 l’an passé, le club est ainsi victime à son tour des difficultés économiques traversées par le football hexagonal, avec une dette estimée à 13 millions d’euros. Une situation jugée trop difficile pour participer au National, qui se jouera donc à 17 équipes.

L’Histoire ne résiste donc pas aux mauvais chiffres.

AC Ajaccio : la fête est finie