L'AC Ajaccio reprend la compétition à Bonifacio

Cap sur la R2.

L’AC Ajaccio peut se déplacer à Bonifacio ce dimanche. Rendez-vous à 15 heures au stade Antoine-Tassitro pour la première de l’ACA en Régional 2. Le club est autorisé à reprendre la compétition après un été de rétrogradation administrative et de litiges. La FIFA avait décidé de bloquer les licences des joueurs acéistes dans le cadre d’un litige l’opposant à Youcef Belaïli. Le joueur avait réclamé une belle somme (380 000 euros) au club corse, sur la base d’un document prétendant un accord entre l’ACA et son ancienne équipe, Al-Ahli Saudi FC.

Dans une lettre ouverte adressée à la FIFA, les dirigeants corses faisaient appel de cette décision en septembre, affirmant être victimes « d’une escroquerie organisée ». Selon eux, le document « n’a jamais existé ». Le club a obtenu gain de cause ce mercredi, après plusieurs semaines d’attente, et peu donc reprendre la compétition. Selon l’incroyable Loïc Durand, 200 supporters sont même attendus dans le sud de la Corse.

Affaire Belaïli : la FIFA suspend sa sanction contre l'ACA!https://t.co/llSD2mJGvg pic.twitter.com/jpLsknSvO4 — AC Ajaccio (@ACAjaccio) October 15, 2025

« C’est avec une immense joie et un profond soulagement que nous annonçons la suspension par la FIFA de la sanction qui frappait notre club dans le cadre du litige opposant l’AC Ajaccio à Youcef Belaïli », écrit le club dans un communiqué. L’ACA avait manqué les trois premiers matchs de R2 car il manquait de joueurs pour faire le nombre.

Andy Delort va pouvoir faire trembler les filets.

Les Monuments Men de l’AC Ajaccio