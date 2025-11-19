Didier Deschamps devrait être présent au procès de Daniel Riolo

Plus on est de fous, plus on rit.

Selon L’Équipe, Didier Deschamps sera bien présent au procès de Daniel Riolo qui s’ouvre ce jeudi à Paris. Le présentateur de l’After Foot sera jugé pour « diffamation » après avoir qualifié DD de « menteur » sur les antennes de RMC à propos de la gravité de la blessure de Karim Benzema et son départ précoce du Mondial 2022.

Plusieurs membres du staff tricolore également présents

En plus du sélectionneur, le médecin et l’officier chargé de la sécurité des Bleus seront également présents devant la XVIIe chambre du tribunal correctionnel de Paris ce jeudi selon le quotidien sportif. Après la passe d’armes entre Benzema et Deschamps à la suite de cet événement, Daniel Riolo avait disserté sur RMC à propos de cette affaire le 4 janvier 2023, déclarant notamment qu’il s’agissait d’un « grand mensonge » et affirmant détenir « la vraie histoire ». Les attaques du journaliste envers le sélectionneur tricolore se sont poursuivies par la suite autour de la blessure de KB9 : « L’examen médical, on en a tous eu connaissance, on sait très bien qu’il […] était totalement opérationnel pour les quarts, et peut-être un petit bout de huitième. » Riolo avait également déclaré que Deschamps était dans « toutes les histoires belles mais également louches du football français ».

Reste à savoir si le tribunal accédera aux demandes de DD : un euro symbolique pour préjudice moral et la lecture du texte de condamnation par Daniel Riolo en personne sur les antennes de RMC.

« Tu n’es pas obligé de jouer en Premier League pour que l’on se souvienne de toi »