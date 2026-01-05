L’ancien président de Dunkerque écope d’une peine de prison

La sanction est tombée.

Suspecté d’avoir monté un système de fausses factures pour tromper la DNCG en 2019 alors que l’USL Dunkerque accusait un déficit de 350 000 euros, l’ancien président du club nordiste Jean-Pierre Scouarnec a été condamné à 15 mois de prison avec sursis ce lundi soir. Une sanction plus clémente que les deux ans requis par le tribunal correctionnel de Dunkerque.

Le quotidien La Voix du Nord rapporte également que l’actuel président de l’ESTAC, Edwin Pindi, a quant à lui été relaxé dans une autre affaire de magouilles, cette fois-ci liées à une falsification de bilans financiers présentés dans le cadre d’une demande de subvention de 820 000 euros auprès de l’agglomération dunkerquoise en 2021.

Pindi avait succédé à Scouarnec en 2022 après avoir occupé le poste de directeur général de l’USLD pendant six ans.

Tout le monde n’était pas à la fête ce lundi soir.

Dunkerque gifle Montpellier et se rapproche du Top 5