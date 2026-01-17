Strasbourg recrute une pépite de Ligue 2 qui jonglait avec œufs

Dunkerque est Guessimé ? L’USLD perd son Gessime Yassine. International U20 marocain, et grand leader de son pays lors du Mondial remporté en octobre, l’ailier a signé un contrat jusqu’en 2030 avec Strasbourg. Le jeune de 20 ans, né à Salon-de-Provence, a été l’un des hommes forts de l’excellente saison 2024-2025 des Nordistes, quatrièmes de Ligue 2 et demi-finalistes de la Coupe de France, grand dribbleur.

Tellement que petit, il s’amusait à jongler avec… des œufs. C’est ce que sa maman raconte à SNRT News : « Il ouvrait le frigo, il jouait avec les œufs. Il cassait les œufs parce qu’il pensait que c’étaient des ballons. » Une jolie manière de dire qu’il est passionné de foot. Il a déjà joué une fois à la Meinau, lors de l’élimination dunkerquoise en Coupe de France, à la fin de l’année.

𝗨𝗻𝗲 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲 💙#Yassine2030 pic.twitter.com/umUzFLLBXT — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 17, 2026

L’effet Rosenior ?

