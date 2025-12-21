Abline redonne le sourire à Nantes

Y a pas de fatigue qui soit !

Strasbourg a réussi ses débuts en Coupe de France ce dimanche pour ce qui était déjà le 25e match du Racing cette saison. Valentin Barco a régalé avec deux passes décisives pour Julio Enciso, déjà buteur jeudi en C4, puis Ismaël Doukouré, à la réception de son coup franc. Invaincu depuis neuf matchs, Dunkerque a dû s’incliner malgré la réduction du score de Thomas Robinet sur penalty (2-1).

Plus à l’ouest, Nantes a renoué avec la victoire, qui ne lui avait plus souri depuis le 24 octobre. Les Canaris ont dominé Concarneau, qui restait sur dix matchs sans défaite (3-5). Les Thoniers avaient remporté leur seul duel face au FCN jusque-là, en novembre 2009, et ils ont à nouveau rivalisé pendant 45 minutes. La deuxième période a cependant été celle de trop, à l’image de la relance du gardien Pierre Patron droit sur Fabien Centonze, ce qui a permis à Matthis Abline de faire le break. Abline a justement eu le mot de la fin d’un superbe ballon piqué, histoire de parachever une prestation de patron (deux buts, deux passes décisives).

⚽ #CDFCA | 😱 OH LA MAUVAISE RELANCE DU GARDIEN : le but du 4-2 pour Matthis Abline, qui redonne de l’air au FC Nantes ! 📺 Suivez le multiplex : https://t.co/Dm3A0cJoCB pic.twitter.com/WCB0E3KYiQ — francetvsport (@francetvsport) December 21, 2025

C’est bon pour le moral.

Concarneau 3-5 Nantes

Buts : Cozza CSC (18e), Samoura (45e S.P.), Soukouna (74e) // Deuff (15e), El Arabi (23e), Centonze (38e), Abline (52e, 58e)

Strasbourg 2-1 Dunkerque

Buts : Enciso (26e), Doukouré (40e) // Robinet (54e S.P.)

