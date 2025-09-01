S’abonner au mag

Nantes se renforce au milieu de terrain

Nantes se renforce au milieu de terrain

En discussion depuis plusieurs jours avec Strasbourg, le FC Nantes a officialisé ce lundi après-midi l’arrivée de Junior Mwanga en prêt pour la saison à venir. Après un prêt en deuxième partie de saison dernière au Havre, le milieu de 22 ans, aussi capable de jouer en charnière centrale, réitère l’expérience, cette fois sur les bords de l’Erdre.

Un nouveau prêt pour passer de junior à senior

Depuis son retour de Seine-Maritime à l’intersaison, l’ancien des Girondins de Bordeaux avait gagné sa place de titulaire dans le onze de Liam Rosenior. En dépit de ses performances convaincantes, le board de Strasbourg a finalement décidé de le prêter une saison de plus. Sous les ordres de Luis Castro, Mwanga devrait évoluer en sentinelle aux côtés de Francis Coquelin et Johann Lepenant.

Le Castro ball est en marche.

