Un accord entre le PSG et Tottenham pour le prêt de Kolo Muani

Publié Aujourd'hui à 13:13 le Lundi 1er Septembre à 13:13 Mis à jour à 14:48

Un joli rebond pour « RKM » ?

Indésirable au PSG, qui n’est pas parvenu à se mettre d’accord avec la Juventus pour un nouveau prêt payant selon RMC Sport, Randal Kolo Muani aurait la possibilité de signer dans plusieurs grands clubs européens. Selon diverses sources, le profil de l’attaquant français séduirait le Bayern Munich, en difficulté dans le dossier Nicolas Jackson, rappelé par Chelsea suite à la blessure de Liam Delap face à Fulham ce week-end.

Tottenham tient le bon bout

Mais le Rekordmeister n’est pas seul. Plusieurs formations de Premier League veulent s’offrir les services de l’international français, auteur de 10 buts et 3 passes décisives avec la Vieille Dame, dont Newcastle ou Aston Villa. Mais selon les dernières informations, le club le mieux placé pour signer le joueur serait Tottenham, avec qui le PSG aurait trouvé un accord pour le prêt payant de 5 millions d’euros avec une option d’achat non obligatoire.

L’horizon s’éclaircit enfin.

