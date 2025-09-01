Prêt avec option d’achat de plus de 50 millions pour un défenseur passant de Leverkusen à Arsenal

La Premier League ne s’arrête jamais.

Même après la clôture du mercato, les clubs anglais continuent d’annoncer des transferts au montant mirobolant. Arsenal s’est donc permis de faire signer Piero Hincapié en provenance du Bayer Leverkusen. D’après les informations de The Athletic, cela se fait sous l’étonnante forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à 52 millions d’euros.

L’Équatorien participe donc au grand exode qui frappe le Bayer. Cet été, le champion d’Allemagne 2024 a perdu la quasi-totalité des participants de cette épopée : Xabi Alonso, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli, Odilon Kossounou, Granit Xhaka, Jonathan Tah ou encore Lukáš Hrádecký. Ce lundi, Leverkusen a également perdu Victor Boniface, parti en prêt au Werder Brême.

De son côté, Arsenal a (un peu) dégraissé en envoyant Jakub Kiwior à Porto.

