Matt O’Riley est officiellement marseillais

La moisson continue.

Après les multiples officialisations survenues lundi, l’Olympique de Marseille a attendu ce mardi matin pour confirmer l’arrivée dans la maison ciel et blanc de Matt O’Riley, prêté par Brighton sans option d’achat pour l’ensemble de la saison.

✈️ 𝐌𝐚𝐭𝐭 𝐎’𝐑𝐢𝐥𝐞𝐲 en plein vol(can) 🌋💙 Le milieu international 🇩🇰 pose ses valises à Marseille ! 🔥 pic.twitter.com/pqGCybLoJf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 2, 2025

En famille

Né en Angleterre, O’Riley aurait pu représenter quatre pays différents (l’Angleterre, l’Irlande, la Norvège ou le Danemark) avant d’opter finalement pour la sélection danoise où il partage le vestiaire avec un certain Pierre-Emile Højbjerg. Compagnons en sélection, ils risquent très rapidement de le devenir au Vélodrome pour la réception de Lorient prévue le vendredi 12 septembre prochain. Le milieu de terrain a également évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Brighton, après avoir fait ses classes à Fulham et au MK Dons et s’être révélé aux yeux de l’Europe sous les couleurs du Celtic.

Dans son communiqué, l’OM se réjouit d’une telle arrivée et estime qu’il est « peut-être l’un des secrets les mieux gardés d’Europe. Un joueur sans fracas, sans paillettes, mais avec une élégance rare, un pied gauche soyeux, et cette capacité à faire le lien entre les lignes. »

Le digne successeur d’Adrien Rabiot ?

