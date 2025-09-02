Le match Strasbourg-Le Havre reporté

Bonne nouvelle pour les supporters : toujours pas la peine de poser congé.

Dans un communiqué envoyé ce mardi soir, la Ligue de football professionnel (LFP) a indiqué que la rencontre Strasbourg-Le Havre, comptant pour la 4e journée de Ligue 1 et initialement prévue le 13 septembre à 19 heures, avait été reprogrammée.

Celle-ci se jouera finalement le dimanche 14 septembre à 17h15 et sera donc intégrée au multiplex de Ligue 1+ de cette tranche horaire, avec Metz-Angers et Brest-Paris FC. Le match PSG-Lens sera quant à lui diffusé sur Bein Sport, la chaîne qatarienne disposant en effet d’une clause dans son contrat qui l’autorise à changer la case d’une affiche dont elle dispose des droits jusqu’à six fois par saison.

Mauvaise nouvelle pour les supporters havrais en revanche : même avec ce report, ils ne seront pas rentrés à la maison pour l’heure du dîner.

Première victoire pour le Paris FC, Monaco douche Strasbourg, Nice encore battu