Patrick Balkany conseille à Nicolas Sarkozy d’aller à la prison de Fleury-Mérogis à cause du foot

Patrick Balkany conseille à Nicolas Sarkozy d’aller à la prison de Fleury-Mérogis à cause du foot

Choisir la bonne prison, c’est important.

Dans les colonnes du journal Marianne, Patrick Balkany a été interrogé sur ses passages en prison. L’ancien maire de Levallois-Perret et député des Hauts-de-Seine a été incarcéré à Fleury-Mérogis ainsi qu’à la prison de la Santé, à la suite de ses condamnations pour fraude fiscale en 2019. Alors que l’administration pénitentiaire a hésité entre ces deux centres de détention dans l’affaire de Nicolas Sarkozy, Balkany lui a conseillé Fleury, pour le football notamment.

Les matchs de foot de Fleury

« L’avantage à Fleury, c’est que vous pouvez assister depuis votre cellule à des matchs tous les matins et tous les après-midi, témoigne l’ancien député LR. Toujours les mêmes, Afrique noire contre Maghreb… » En toute décontraction.

Finalement, l’ancien président de la République de 2007 à 2012 sera détenu à la prison de la Santé, dernier centre de détention à l’intérieur de la capitale, comme le rappelle Ouest-France. Balkany dit la connaître pour une autre raison : « Là-bas, vous pouvez apprendre le Coran, puisque de grosses radios installées diffusent des prières… »

Merci pour rien, Patrick.

