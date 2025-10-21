Critiqué, Jobe Bellingham trouve du réconfort auprès de son coach Niko Kovac

Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.

Avec 318 minutes jouées avec Dortmund depuis le début de saison et son transfert depuis Sunderland (pour 35 millions d’euros bonus compris), Jobe Bellingham galère face à la concurrence des Brandt, Beier et autres Nmecha.

Si son coach Niko Kovac a conscience de sa frustration, il assure ne pas sous-estimer le jeune milieu anglais. « Bien sûr, il espère jouer plus souvent, c’est évident, comme tout le monde. Mais je n’ai aucun problème à le faire jouer », a-t-il expliqué en conférence de presse avant le match du BVB contre Copenhague pour le compte de la 3e journée de phase de poules de Ligue des champions. Sans pour autant nier la densité de son effectif : « Je sais de quoi les autres sont capables et nous avons un bon effectif. Peu importe qui jouera, j’ai pleinement confiance en chacun d’entre eux. »

Niko Kovac trouve les critiques contre son joueur injuste

Mais en plus de sa présence en pointillés dans le onze des Schwarz-Gelben, son dégagement raté face à Olise lors de la défaite contre le Bayern Munich ce samedi (2-1) n’est pas passé inaperçu auprès des médias allemands, très virulents à son encontre.

Des remontrances trop dures selon Kovac, qui n’a pas manqué de le défendre. « Honnêtement, il a quand même assez bien arrêté le ballon à la base, sinon ça allait directement dans le but. Je ne comprends pas du tout les critiques », relativise-t-il.

Comme ça, il sera bien préparé avant de suivre le frangin à Madrid.

