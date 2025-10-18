Le Bayern poursuit son chemin contre Dortmund avec un Olise buteur

Bayern Munich 2-1 Dortmund

Buts : Kane (22e) & Olise (79e) pour le Bayern // Brandt (84e) pour le Borussia

Et c’est reparti.

Le Bayern, qui n’avait remporté aucun des trois derniers Klassiker, a corrigé cette anomalie en dominant ce samedi soir le Borussia Dortmund (2-1). Avec ce septième succès en autant de parties de championnat disputées cette saison, le Rekordmeister confirme qu’il est une nouvelle fois parti pour faire la course en tête de la Bundesliga, reléguant son rival (4e) à sept points dans le rétro. Et il réussit aussi un onze sur onze toutes compétitions confondues : juste effrayant.

Dortmund n’a joué que dix minutes

Après la tête sur corner (22e) d’un Harry Kane auteur d’une excellente prestation dans une position au coeur du jeu, et le but offert par Jobe Bellingham (cinq minutes après son entrée) à Michael Olise (84e) qui avait touché le poteau quelques minutes auparavant, Dortmund s’est réveillé très tardivement, Julian Brandt convertissant dès son entrée un centre de Julian Ryerson sur la… première frappe cadrée par les visiteurs (84e). Ensuite, même en poussant, Dortmund n’a finalement pas réussi à recoller.

Elle va encore être fun, cette saison, en Allemagne…

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Boey (Bischof, 84e), Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlović (M. Kim, 90e+2) – Olise, Kane, L. Díaz – N. Jackson (Goretzka, 62e). Entraîneur : Vincent Kompany.

Dortmund (3-5-2) : Kobel – Süle (Bensebaïni, 46e), Anton, Schlotterbeck – Ryerson, Sabitzer (Bellingham, 73e), Groß (Brandt, 83e), Nmecha, Svesson – Guirassy (F. Silva, 83e), Adeyemi (Beier, 74e). Entraîneur : Niko Kovač.