Enzo Fernandez assure que la polémique sur les chants racistes l'a rapproché de ses coéquipiers

C’est une polémique qui avait terni l’été doré de l’Argentine. En juillet 2024, l’Albiceleste est championne de la Copa América, mais Enzo Fernandez publie sur ses réseaux une vidéo de lui et ses coéquipiers argentins en train d’entonner des chants racistes, à l’encontre de l’équipe nationale française, qu’ils avaient battue en finale de Coupe du monde en 2022.

Plus d’un an après, il s’est exprimé publiquement pour la première fois sur cet épisode à GiveMeSport, assurant avoir reçu un fort soutien de Chelsea (son ancien club) après la polémique. « Peu importe ce qui s’est passé, leur soutien a été indéfectible et ils m’ont témoigné leur confiance, je leur en suis donc extrêmement reconnaissant ».

L’international de 24 ans avait annulé ses vacances pour aller présenter ses excuses en personne lors de la tournée américaine du club auprès de ses coéquipiers français de l’époque. « Ce qui s’est passé ne me ressemble pas. C’était une période très difficile pour moi et j’en ai beaucoup souffert. J’ai toujours compris la position de mes coéquipiers, alors la première chose que j’ai faite a été de les appeler pour leur dire que je ne partirais pas en vacances »

Nommé capitaine le mois suivant

Selon ses dires, cette mauvaise passe aurait même renforcé ses relations avec ses coéquipiers. Le milieu de terrain avait été nommé capitaine de Chelsea lors du match d’ouverture de la Premier League de la saison 2024-2025 le mois suivant, en l’absence de Reece James. « Le club m’a toujours fait confiance et je lui en suis reconnaissant, car on m’a confié le brassard de capitaine à un moment difficile, mais cela en dit long sur moi et sur ce que je représente pour le club et mes coéquipiers, qui m’ont fait confiance dès le début. »

À l’origine de la polémique, les Argentins reprenaient le chant tristement célèbre : « Ils jouent pour la France, mais leurs parents sont originaires d’Angola. Leur mère est originaire du Cameroun, tandis que leur père est originaire du Nigeria. Mais leur passeport dit qu’ils sont français », faisant référence aux Bleus d’origine africaine. Wesley Fofana, coéquipier de Fernandez à Chelsea et international français, s’est quant à lui désolidarisé, en accusant les membres de l’équipe argentine de « racisme décomplexé ». Aujourd’hui, tout ça semble être aplani si on en croit le milieu argentin : « Nous mangeons souvent ensemble et faisons des choses en dehors des vestiaires. Lors des dîners d’équipe ou lorsque nous sommes dans les vestiaires, tout se passe normalement. Il ne s’est rien passé d’autre car ils me connaissent bien. »

