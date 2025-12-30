S’abonner au mag
De nouvelles perquisitions menées à la Fédération Argentine de football

Money, money, money.

Selon l’AFP, la police argentine a mené ce mardi de nouvelles perquisitions aux sièges de la Fédération argentine de football dans le cadre d’une enquête pour évasion fiscale présumée d’une entreprise liée à la fédération. Début décembre, le siège de l’AFA et le camp de base de la sélection avaient déjà été perquisitionnés dans une autre affaire de soupçons de blanchiment d’argent.

Un conflit latent entre l’AFA et Javier Milei

La Fédération argentine avait déjà publié un communiqué ce lundil’instance affirmait être victime d’une « campagne de diffamation ». Une campagne qui serait en réalité politique puisque la justice argentine enquête actuellement sur TourProdenter, un partenaire lié à l’AFA à hauteur de plusieurs millions d’euros, le domicile de son propriétaire a également été perquisitionné. L’AFA de son côté soutient qu’un entrepreneur à l’origine de la plainte, qui aurait été écarté de l’organisation des matches amicaux de l’équipe nationale bénéficie : « du soutien du gouvernement national, plus précisément du ministre de la Justice, Cuneo Libarona ».

Des suspicions qui prennent leurs sources à cause des relations tendues entre Claude Tapia, le président de l’instance du football argentin et le gouvernement ultralibéral de Javier Milei à propos du passage des clubs argentins, associations de socios, au statut de sociétés anonymes ouvertes aux capitaux étrangers, comme l’a souhaité à plusieurs reprises le président argentin depuis le début de son mandat fin 2023.

Journée bien remplie pour la justice argentine.

