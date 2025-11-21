Ángel Di María a déjà tout prévu pour sa carrière d’entraîneur

Il ne veut surtout pas devenir le Kombouaré argentin.

Le joueur le plus romantique du XXIe siècle poursuit son idylle avec le ballon rond. Toujours sous contrat avec Rosario Central, l’ancien Parisien pense déjà à l’après et passe ses diplômes d’entraîneur, histoire de ne pas laisser son pied ou son cerveau gauche prendre la poussière. Mieux, il a déjà choisi son futur adjoint.

Di María vs Paredes, bientôt sur les bancs argentins

Interrogé par SportsCenter, Di María a confié avoir trouvé en Leandro Paredes l’homme qui parle le même football : « Nos équipes joueront en 4-3-3, comme toujours. Leandro et moi, on en a déjà parlé, il m’a dit la même chose. Donc pas de problème. » Quand on aime, on ne change pas de système.

🎓 ¡DI MARÍA QUIERE SER DT DE CENTRAL... Y DE BOCA! El Fideo contó que está haciendo el curso de entrenador y que quiere hacer dupla técnica con... ¡LEANDRO PAREDES! ¿Te los imaginás dirigiendo a estos clubes? 🤩 #SC25 📺 Plan Premium de #DisneyPlus | YouTube ESPN Fans pic.twitter.com/eLmkL4hYxN — SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2025

Ils ont peut-être six ans d’écart, mais les deux champions du monde ont choisi de boucler leur carrière là où tout a commencé, chacun dans son club formateur. Comme deux gamins qui se jurent de se battre un jour sur le terrain vague du quartier, ils se sont promis d’entraîner… l’un contre l’autre. « Après notre retraite, on veut entraîner Rosario Central et Boca Juniors », glisse Di María.

Le romantisme n’a pas d’âge.

