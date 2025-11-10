L’Argentine devra se passer de quatre cadres pour le match à 12 millions d’euros en Angola

Ce n’est pas le Covid, mais presque.

Ce vendredi, l’Argentine se déplace en Angola pour disputer un match amical qui a coûté très cher au pays hôte. Les joueurs de Lionel Scaloni, qualifiés sans problème pour la Coupe du monde 2026 (1er de la zone Amérique du Sud avec 38 points), vont finir leur année 2025 par un match de gala en terre inconnue.

Une histoire de vaccins

Mais pour ce match, l’Albiceleste va devoir se priver de plusieurs joueurs majeurs. Blessé au genou droit, Enzo Fernandez « poursuivra sa période de repos et de soins à Londres, afin de retrouver pleinement ses moyens physiques », a annoncé la Fédération argentine dans un communiqué.

Dans le même temps, en raison d’un contretemps administratif, les trois joueurs de l’Atlético de Madrid Nahuel Molina, Julian Álvarez et Giuliano Simeone ne seront pas du voyage. Les trois Colchoneros n’ont pas pu recevoir tous les vaccins nécessaires pour entrer sur le territoire angolais, notamment celui contre la fièvre jaune.

Pour les 12 millions d’euros annoncés, Lionel Messi avait intérêt à être à jour dans son carnet de santé.

