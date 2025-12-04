Non, il n'y aura pas de billets de 7 euros à l'effigie de Cristano Ronaldo

Le 1er avril tombe tard cette année.

La Banque du Portugal a dû corriger la copie des réseaux sociaux, où circulent depuis plusieurs jours de faux visuels annonçant la création d’un billet de 7 euros à l’effigie de Cristiano Ronaldo. Dans son communiqué, l’institution explique que : « La Banque du Portugal a pris connaissance de publications fausses, diffusées sur les réseaux sociaux, concernant l’émission, par la Banque du Portugal, d’un billet de 7 euros en hommage au footballeur Cristiano Ronaldo. »

Elle ajoute immédiatement, histoire de ne laisser aucun espace au mythe : « La Banque du Portugal précise qu’elle n’a pas émis ni mis en circulation, ni n’a prévu d’émettre ou de mettre en circulation, un quelconque billet faisant allusion à la personnalité en question. » Bref, même pour CR7, le roi des records, le billet personnalisé attendra.

Pas de folie dans l’Eurosystème

La banque centrale rappelle enfin le cadre : « L’émission des billets en euros par la Banque du Portugal s’effectue dans le cadre de l’Eurosystème » Traduction : on ne s’amuse pas à ;imprimer des hommages footballistiques entre deux réunions de gouverneurs. Et puis, vu les polémiques récurrentes autour des relations affichées entre Cristiano et Donald Trump, autant éviter que quelqu’un prenne au sérieux l’idée d’un billet CR7 estampillé « Make Euro Great Again ».

De toute façon, que peut-on acheter aujourd’hui avec un bifton de sept balles ?

