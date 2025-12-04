Coupe de France : un club amateur est prêt à laisser la recette du match à l’OL

Le coup de pouce du Petit Poucet.

Opposé à l’Olympique lyonnais en 32es de finale de la compétition, le FC Saint-Cyr-Collonges (Régional 1) s’est dit prêt à tout pour jouer dans un grand stade contre l’OL. Dans un communiqué publié sur le compte Facebook du club, le président Hassane Baba-Arbi a appelé les instances « à la raison, à la solidarité et à l’esprit du football ».

Alors que les deux clubs s’étaient mis d’accord pour que « la rencontre se déroule le vendredi 19 décembre au Groupama Stadium », le diffuseur Bein Sports a décidé de programmer le match en prime time le dimanche à 21 heures. Sauf que le président du club de R1 précise que « l’Olympique lyonnais refuse de jouer ce match le dimanche, en raison des coûts supplémentaires qu’une telle organisation engendrerait ».

Saint-Cyr est prêt à faire cadeau de la recette

Le club amateur est donc censé recevoir la rencontre dimanche soir, mais est « incapable de trouver une solution viable » à l’heure actuelle. Le président Baba-Arbi s’est exprimé au nom du club, déclarant qu’ils étaient prêts à de gros efforts pour jouer au Groupama Stadium : « Nous, modeste club de R1, sommes prêts à laisser l’intégralité de la recette du match au grand Olympique lyonnais. »

Une tentative désespérée, qui représente les valeurs du club selon son dirigeant : « Le bénévolat, la passion, les sacrifices du quotidien, les rêves des enfants, les émotions des familles, et cette fierté immense de porter les couleurs d’un club qui se bat avec le cœur. »

Ça tombe bien, l’OL a besoin d’argent.

